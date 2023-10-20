Нетаньяху заявил о предстоящем мощном ударе Израиля по врагам

Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна нанесет мощный удар по своим врагам. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Отмечается, что глава кабмина встретился с солдатами пехотной бригады Голани, дислоцированными возле границы с сектором Газа. «Весь Израиль поддерживает вас, и мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам, чтобы добиться победы», — заявил он. По словам Нетаньяху, Израиль находится на пути к крупной победе, пишет издание.

Газета также отмечает, что в последние дни несколько высокопоставленных израильских чиновников нанесли серию визитов солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В частности, командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман cказал военным, что наземная операция будет «сложной, долгой и напряженной».

Ранее бывший премьер-министр Израиля и экс-министр обороны страны Эхуд Барак заявил, что ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. По его словам, подобная операция будет трудной для израильских военных. До этого стало известно, что Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа.