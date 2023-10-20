Неудачная посадка прочертившего носом полосу самолета попала на видео

Частный самолет выкатился за пределы полосы в Атланте и повредил шасси

Неудачная посадка прочертившего носом полосу частного самолета Beechcraft Super King Air 300 попала на видео. Ролик публикует FOX 5 Atlanta.

Инцидент произошел 18 октября в аэропорту Атланты (Джорджия). Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы во время приземления и повредило переднюю стойку шасси. На кадрах видно, как самолет лежит «на брюхе», уткнувшись носовой частью в землю.

Отмечается, что двое находивших на борту человек не пострадали, а самолет получил незначительные повреждения.

Ранее в сентябре сообщалось, что пилот самолета авиакомпании Eurowings почувствовал недомогание в ходе рейса и был госпитализирован на вертолете. Непредвиденная ситуация произошла в 19 октября в пассажирском лайнере, летевшем из Ираклиона (Греция) во Франкфурт-на-Майне (ФРГ).