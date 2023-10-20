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16:36, 20 октября 2023Россия

Под Москвой семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В подмосковном Чехове семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Чехове целая семья с детьми попала в больницу с отравлением. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Россиян госпитализировали утром 19 октября. По предварительным данным, у мужчины, женщины и двоих их детей — 11 и 7 лет — врачи диагностировали отравление угарным газом.

Всем оказали необходимую медпомощь, их жизни ничего не угрожает. Глава семьи рассказал, что в квартире недавно меняли газовую колонку. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

В апреле два подростка и полуторагодовалый мальчик отравились угарным газом в Уфе.

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