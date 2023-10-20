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21:33, 20 октября 2023Из жизни

Жительница деревни приняла парапланеристов за боевиков ХАМАС и запаниковала

Жительница Британии заподозрила в парапланеристах из Донкастера боевиков ХАМАС

Фото: Viktor Vasicsek / Unsplash

Женщина из Великобритании увидела над своим домом парапланеристов и приняла их за боевиков ХАМАС. О своих опасениях она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

Живущая в деревне Армторп недалеко от Донкастера женщина запаниковала, когда заметила в небе большую группу парапланеристов. Британка с ником @mslacewing45 заподозрила в любителях парашютного спорта членов палестинского радикального движения ХАМАС и решила, что они вот-вот высадятся в Армторпе для начала нападения или совершения террористического акта. Свою тревогу она объяснила тем, что ХАМАС использовало похожие парапланы во время недавней атаки на музыкальный фестиваль на юге Израиля, которая унесла жизни нескольких сотен человек.

Комментаторы убедили женщину в том, что ей не стоит ничего опасаться, потому что это местные парапланеристы, которые летают в качестве хобби. В ответ женщина обвинила спортсменов в эгоизме. «Кому бы там ни пришло в голову, что будет забавно полетать над деревней, у этого человека дурной вкус. Демонстрируйте свою извращенную ненависть где-нибудь в другом месте. Там было два парашюта с моторами, ХАМАС использовало точно такие во время нападения на фестиваль. Я ужасно испугалась. Думала, что это акция по устрашению населения или протест такой», — написала жительница Армторпа.

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Десантники ХАМАС высадились рядом с местом проведения фестиваля транс-музыки Supernova около 6:30 утра в субботу, 7 октября. Организаторы и охрана фестиваля предупредили гостей о максимальном уровне тревоги и призвали всех эвакуироваться, однако не все участники успели уехать в безопасное место. Израильская служба спасения Zaka сообщила, об обнаружении по меньшей мере 260 тел.

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      Антонина Черташ
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