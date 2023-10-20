США повлияли на план Израиля по наземной операции в Газе

Bloomberg: США оказали влияние на план Израиля по наземной операции в Газе

Роль и влияние США в подготовке наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против палестинского движения ХАМАС глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона на Тель-Авив в прошлом. Об этом пишет Bloomberg.

Трое высокопоставленных израильских чиновника на условиях анонимности рассказали агентству, что США пытаются минимизировать количество потерь среди двух миллионов мирных жителей Газы. Также Израилю указывают на необходимость сдвинуть сроки начала и окончания операции.

При этом США согласны, что иного способа, кроме как наземного вторжения ЦАХАЛ в Газу, не существует — ХАМАС потратила десятилетия на строительство сети туннелей и огневых точек.

Ранее эксперты газеты Washington Times предупредили, что ХАМАС может иметь в резерве продвинутое оружие и применить его против Израиля в ответ на наземную операцию в секторе Газа. В частности, опасения вызывают возможные удары по целям, которые расположены относительно далеко от линии фронта. Таким оружием может быть, например, крупная ракета с хорошей системой наведения или подводный беспилотник. На основе каких данных были сделаны такие выводы и предположения, аналитики не уточнили.