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08:32, 20 октября 2023Забота о себе

Раскрыто неожиданное воздействие плохой погоды на женское здоровье

Репродуктолог Флинн: плохая погода может ухудшить самочувствие при месячных

Фото: Kristina Petrick / Unsplash

Холод и плохая погода могут ухудшить самочувствие во время месячных, считает консультант по женскому здоровью Аврил Флинн. Неожиданную причину сильного ПМС она раскрыла изданию HuffPost.

Репродуктолог отметила, что осенью сонливость и усталость чувствуются сильнее, чем в любое другое время года. Эти ощущения, по ее словам, становятся еще интенсивнее в период менструации. «Короткий световой день и меньшее воздействие естественного света могут нарушить сон и сбить внутренние ритмы организма. Такие изменения приводят к чувству усталости и переутомления», — говорит Флинн.

Кроме того, осенью часто меняется диета: хочется употреблять в пищу больше сладостей и углеводов, а уровень физической активности падает. Вместе эти факторы провоцируют ухудшение симптомов менструации, рассказала Флинн. Она добавила, что воздействие на организм также оказывает уменьшение потребляемой жидкости. «Обезвоживание может привести к ощущению усталости и, в свою очередь, усилить менструальную боль и утомляемость», — заключила специалистка.

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Ранее эндокринолог Наталия Тананакина назвала причину постоянной сонливости и раздражительности. По ее словам, эти неприятные состояния могут возникать из-за гормонального сбоя.

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      Екатерина Улитина
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