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14:00, 26 сентября 2023Забота о себе

Врач назвала неожиданную причину сонливости и раздражительности

Врач Тананакина: сонливость может возникать из-за гормонального дисбаланса

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Сонливость, раздражительность и другие неприятные состояния могут возникать из-за гормонального сбоя, предупредила эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Эту неожиданную причину плохого состояния врач назвала «Ленте.ру».
 
По ее словам, сонливость, раздражительность, усталость и апатия — симптомы, с которыми изредка сталкиваются многие люди. Однако если человек постоянно их испытывает, и это начало серьезно влиять на его жизнь, это может говорить о гормональном дисбалансе.
 
Например, продолжила она, постоянное ощущение сонливости и усталости даже при достаточном отдыхе может быть связано с нехваткой мелатонина и кортизола, которые регулируют цикл сна и бодрствования.

Постоянная раздражительность и изменение настроения чаще возникают у женщин из-за скачков гормонов перед менструацией, рассказала собеседница «Ленты.ру». Также, добавила она, нестабильное эмоциональное состояние является следствием низкого уровня гормонов щитовидной железы.

Депрессия может быть обусловлена различными факторами, включая гормональный и химический дисбаланс в головном мозге. Например, низкий уровень серотонина может иметь отрицательное воздействие на эмоциональное состояние

Наталия Тананакинаэндокринолог
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По словам Тананакиной, при постоянном проявлении вышеуказанных состояний, необходимо обратиться за помощью к эндокринологу. Если дело в гормональном дисбалансе, врач назначит лечение. Оно может состоять из приема гормональных препаратов, изменения образа жизни, диеты, заключила врач.
 
Ранее эндокринолог Зухра Павлова назвала одну из главных причин эпидемии ожирения. По ее словам, чрезмерное увлечение сладкими газированными напитками ведет к набору веса.

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    Вера Владзиевская
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