Врач назвала неожиданную причину сонливости и раздражительности

Врач Тананакина: сонливость может возникать из-за гормонального дисбаланса

Сонливость, раздражительность и другие неприятные состояния могут возникать из-за гормонального сбоя, предупредила эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Эту неожиданную причину плохого состояния врач назвала «Ленте.ру».



По ее словам, сонливость, раздражительность, усталость и апатия — симптомы, с которыми изредка сталкиваются многие люди. Однако если человек постоянно их испытывает, и это начало серьезно влиять на его жизнь, это может говорить о гормональном дисбалансе.



Например, продолжила она, постоянное ощущение сонливости и усталости даже при достаточном отдыхе может быть связано с нехваткой мелатонина и кортизола, которые регулируют цикл сна и бодрствования.

Постоянная раздражительность и изменение настроения чаще возникают у женщин из-за скачков гормонов перед менструацией, рассказала собеседница «Ленты.ру». Также, добавила она, нестабильное эмоциональное состояние является следствием низкого уровня гормонов щитовидной железы.

Депрессия может быть обусловлена различными факторами, включая гормональный и химический дисбаланс в головном мозге. Например, низкий уровень серотонина может иметь отрицательное воздействие на эмоциональное состояние Наталия Тананакина эндокринолог

По словам Тананакиной, при постоянном проявлении вышеуказанных состояний, необходимо обратиться за помощью к эндокринологу. Если дело в гормональном дисбалансе, врач назначит лечение. Оно может состоять из приема гормональных препаратов, изменения образа жизни, диеты, заключила врач.



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