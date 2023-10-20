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09:15, 20 октября 2023Мир

Раскрыты расходы ЕС на военную помощь Украине с начала СВО

ЕС с начала спецоперации выделил Украине $90 миллиардов помощи

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) с начала проведения специальной военной операции на Украине направил Киеву около 90 миллиардов долларов. Из них 27 миллиардов долларов потратили на поставки оружия, сообщила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», — сообщила она.

Президент ЕК также отметила, что стартовал процесс, необходимый для принятия Украины в Евросоюз.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Он также сообщил о планах запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю.

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      Варвара Кошечкина
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