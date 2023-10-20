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08:23, 20 октября 2023Среда обитания

России предрекли нестабильный ноябрь

Гидрометцентр предрек россиянам нестабильный ноябрь с провалами в холод

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ноябрь в России будет характеризоваться нестабильной погодой с провалами в холод, предрекла заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой».

По словам Паршиной, на большей части европейской территории России, за исключением Поволжья и Коми, ожидается температура в пределах климатической нормы. При этом в таких регионах, как Ленинградская, Новгородская и Псковская области, она будет чуть выше климатической нормы.

Паршина рассказала, что по ночам столбик термометра будет опускаться до минус трех-восьми градусов, а днем средняя температура будет составлять около нуля градусов. На севере европейской части страны (Архангельская область, Республика Коми и Ненецкий автономный округ) в дневное время прогнозируются холода до минус двух-семи градусов.

Что касается Москвы, то там ноябрьская температура будет в пределах нормы — ночью в среднем один-шесть градусов ниже нуля, а днем — минус три-плюс два. Однако при похолоданиях ночная температура может опускаться до минус 15 градусов, а днем воздух не будет прогреваться выше минус 10 градусов. Метеоролог сообщила, что осадков в ноябре будет меньше, чем в октябре, и они будут в пределах нормы, но при похолоданиях прогнозируется снег.

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В Поволжье по ночам будет морозить до минус 10 градусов. В Кировской области и Пермском крае ожидается температура в 18 градусов ниже нуля, а днем — до минус 12 градусов. Холоднее нормы ноябрь будет на Урале и в Сибири, особенно на юге Тюменской области, а также в Омской, Томской, Новосибирской областях и в Алтайском крае. В дневное время столбик термометра не будет подниматься выше минус трех-восьми градусов, при этом в некоторых районах Западной Сибири прогнозируются морозы до 25 градусов ниже нуля.

Напротив, теплый ноябрь ожидается только в Ростовской области и на Нижней Волге, где дневная температура будет подниматься до плюс 8-10 градусов, Краснодарском крае, где прогнозируется еще более теплая погода, а также на юге Приморского края, на Сахалине и на юге Курильских островов — там днем будут фиксироваться положительные значения.

Ранее стало известно, что москвичам пообещали две волны тепла до конца октября.

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      Полина Кислицына
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