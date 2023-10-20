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20:26, 20 октября 2023Россия

Россиянин обратился в полицию из-за флага детсадовской команды по футболу

Житель Снежинска обратился в полицию из-за флага детского сада «Радуга»

Фото: Ольга Киселева / АНО ДО «Спортивный Клуб «Феникс» г.Снежинск

В закрытом городе Снежинске Челябинской области местный житель обратился в полицию после того, как увидел пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на футбольном матче между детсадовцами. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источники.

Соревнования с участием трех команд проходили в сентябре. По словам собеседника портала, проходивший мимо россиянин заметил флаг детского сада «Радуга», на котором изображено соответствующее природное явление, принятое мужчиной за символ ЛГБТ-сообщества.

Ранее полиция провела проверку продуктового магазина в Краснодарском крае, который заподозрили в ЛГБТ-пропаганде из-за радуги на вывеске. Отмечается, что торговая точка работает уже около 20 лет. В результате руководство магазина приняло решение убрать конструкцию.

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