Россиянин обратился в полицию из-за флага детсадовской команды по футболу

Житель Снежинска обратился в полицию из-за флага детского сада «Радуга»

В закрытом городе Снежинске Челябинской области местный житель обратился в полицию после того, как увидел пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на футбольном матче между детсадовцами. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на источники.

Соревнования с участием трех команд проходили в сентябре. По словам собеседника портала, проходивший мимо россиянин заметил флаг детского сада «Радуга», на котором изображено соответствующее природное явление, принятое мужчиной за символ ЛГБТ-сообщества.

Ранее полиция провела проверку продуктового магазина в Краснодарском крае, который заподозрили в ЛГБТ-пропаганде из-за радуги на вывеске. Отмечается, что торговая точка работает уже около 20 лет. В результате руководство магазина приняло решение убрать конструкцию.