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05:28, 20 октября 2023Путешествия

Россиянин побывал в Северной Корее и разрушил популярные стереотипы о стране

Блогер «Дзена» рассказал, что по прилете в КНДР у туристов не отбирают телефоны

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Северной Корее и разрушил популярные стереотипы о стране. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнул, что КНДР не оправдала всех его ожиданий. «Оно и понятно: начитаешься всякого во время подготовки к путешествию, — добавил он. — А там в текстах сплошь голод, разруха, убогость, культ Кимов, телефоны отбирают, снимать видео нельзя, фотоаппараты проверяют и тому подобное».

По словам россиянина, уже по приезде в Пхеньян понимаешь, что все это не соответствует действительности. «И телефоны по прилете не отобрали, и худо-бедно покормили после самолета, и даже про съемку никто ничего не сказал, — пояснил он. — А ведь когда-то автобусы для туристов действительно были такими, без окон, чтобы ничего лишнего никто не увидел».

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Весь этот шарм закрытости, тоталитаризма, жестких запретов, дикой отсталости, риска быть арестованным и опасности для путешественников постепенно рассасывается и навсегда остается в прошлом, считает блогер. «Шаг за шагом Северная Корея стала немного менее закрытой и больше похожей на другие страны», — отметил он.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл стоимость хорошей квартиры в стране. Путешественник, что жилье в новостройке в Пхеньяне с ламинатом, ванной и пластиковыми окнами может стоить около 250 тысяч долларов (24,3 миллиона рублей). При этом в стране нет таких понятий как ипотека и рынок недвижимости.

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      Фариза Бацазова
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