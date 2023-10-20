Российская семья украла крышу детского дома

Семья из Вологодской области украла крышу бывшего детского дома

Отец и сын из Вологодской области украли крышу здания бывшего детского дома. Семья хотела использовать материалы для строительства своей бани, передает агентство «СеверИнформ».

По данным пресс-службы вологодских судов, 30-летний сын залез по двери на крышу, а затем с помощью гвоздодера демонтировал 74 металлических листа железа и скинул их на землю. Его 54-летний отец погрузил листы в кузов прицепа припаркованного поблизости мотоблока. Они доставили материалы в своему дому и закрыли ими крышу бани.

Инцидент произошел в 20 метрах от села Лоха. Здание принадлежит администрации Никольского района, суд оценил нанесенный властям материальный ущерб в 3,7 тысячи рублей. Россиян признали виновными и обязали выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в Калуге многоквартирный дом остался без отопления после того, как неизвестные украли трубу. Власти города предполагают, что хулиганы сдали несколько десятков метров теплотрассы на металлолом.