Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 20 октября 2023Путешествия

Российский турист выбрался из охваченного войной Израиля и поделился опытом

Выбравшийся из Израиля россиянин: при обстрелах ХАМАС люди молились в подъездах

Фото: Amir Cohen / Reuters

Российскому туристу, который оказался под обстрелами ХАМАС в израильском городе Ашкелон, удалось выбраться из охваченной войной страны. Своим опытом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Артем (имя изменено) гостил у друзей в Ашкелоне около трех недель на момент, когда в Израиле начались боевые действия. «Я проснулся от того, что услышал где-то вдалеке взрывы, посмотрел в окно и увидел в небе ракеты, которые сбивают другие ракеты», — рассказал он. Артем и его друзья укрылись в подъезде, где находились и местные жители.

«Около шести-семи часов мы практически не выходили из подъезда. Некоторые люди начали опускаться на корточки, обниматься, держать друг друга за головы и молиться, — добавил Артем. — В этот момент становилось очень страшно». По словам россиянина, к вечеру частота атак снизилась, и он решил покинуть город на такси.

Материалы по теме:
Израиль готовит невиданную по размаху и жестокости операцию в Газе. Почему в США раскритиковали эти планы?
Израиль готовит невиданную по размаху и жестокости операцию в Газе.Почему в США раскритиковали эти планы?
19 октября 2023
«Здесь кромешный ад» Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
«Здесь кромешный ад»Жители Израиля и спасшиеся от расстрела ХАМАС россияне — о зверствах террористов и страхе за жизнь
10 октября 2023

«Вечером того же дня мы приехали в Петах-Тикву (город в десяти километрах к востоку от Тель-Авива — прим. «Ленты.ру»), следующие мои пять дней прошли там, — поделился турист. — Я пытался улететь, но два моих рейса отменили. В итоге удалось выбраться израильскими авиалиниями, их рейсы отменялись реже всего».

Артем объяснил, что решил уехать из Израиля, потому что ситуация там стала похожа «на очень серьезную заварушку». «Всегда верил в то, что ЦАХАЛ и израильские силы обороны — это не просто какая-то шарашкина контора, но с такими масштабами я не знаю, что может произойти в этой стране. Поэтому я решил покинуть ее и избежать какого-то кошмара», — заключил он.

Ранее стало известно, что стоимость туров в Израиль резко снизилась на фоне вооруженного конфликта в стране. Путевки подешевели на 25-31 процент, а спрос на поездки упал.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      США провели испытания на ядерном полигоне. Взрыв приурочили к отзыву Госдумой ратификации запрета ядерных испытаний

      Россиянин купил в магазине ножницы и убил ими друга

      Россиянин поссорился с соседями и поджег таунхаусы

      Российский турист выбрался из охваченного войной Израиля и поделился опытом

      Парикмахер назвала способ скрыть отросшие корни окрашенных волос

      В Windows 11 появится функция для глухих пользователей

      Стало известно возможное место задержание израильских заложников

      На подконтрольной Украине территории Херсонской области произошли взрывы

      Съемные квартиры в России подорожали

      Дрон-камикадзе ВСУ атаковал топливную цистерну в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости