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19:36, 20 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы, жителей прибрежных районов власти призвали оставаться в безопасных местах. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на главу администрации города Романа Мрочко.

Перед этим в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу. Власти Кривого Рога сообщали о взрывах.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал о взрывах в регионе. По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

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      Александр Слабиев
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