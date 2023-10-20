Стало известно о взрывах в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко сообщил о взрывах в городе

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы, жителей прибрежных районов власти призвали оставаться в безопасных местах. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на главу администрации города Романа Мрочко.

Перед этим в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу. Власти Кривого Рога сообщали о взрывах.

Ранее глава украинской областной военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал о взрывах в регионе. По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.