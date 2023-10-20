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07:59, 20 октября 2023Мир

США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата Кинга

Reuters: в США выдвинули обвинения против бежавшего в КНДР солдата Кинга

Фото: Reuters

Бежавшему в КНДР и позднее возвращенному в США американскому солдату Трэвису Кингу предъявили обвинения по восьми пунктам. Об этом сообщает Reuters.

Среди прочего, военного обвинили в дезертирстве, нападении на сослуживцев и склонении к производству детской порнографии.

27 сентября Кинг, который ранее перешел на территорию Северной Кореи, был передан представителям США, находящимся в Китае. Ранее военнослужащий признал факт незаконного проникновения на территорию Северной Кореи.

О побеге американского военного из Южной Кореи в КНДР впервые стало известно в июле. За два месяца Кинг успел попросить убежище в КНДР из-за жестокого обращения и расизма в США. Он отмечал, что разочарован «неравным американским обществом».

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      Марина Совина
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