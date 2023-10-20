Стали известны детали нападения на американскую базу в Ираке

Reuters: база армии США Айн аль-Асад в Ираке подверглась удару дронов и ракет

База армии США Айн аль-Асад на западе Ирака подверглась удару ракет, выпущенных из систем залпового огня и боевых дронов. Детали нападения стали известны агентству Reuters.

Как указали очевидцы атаки, на территории самой базы, которая служит местом дислокации возглавляемой Вашингтоном международной коалиции, были слышны многочисленные взрывы.

Ранее атаке беспилотников подверглась американская база Эт-Танф в Сирии. Ответственность за нападение взяли шиитские радикалы. О разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщалось.