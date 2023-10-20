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15:35, 20 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

В ВСУ сообщили появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

На краснолиманском направлении появились немецкие танки Leopard. Об этом со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает издание «Настоящее время» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам украинских военных, пока немецкие бронемашины используют ограниченно из-за высокой активности российских беспилотников и плотности артиллерийского огня. «Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия — это пока не к нам», — сказал военнослужащий ВСУ Виталий.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы на краснолиманское направление.

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      Алевтина Запольская
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