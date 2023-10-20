Стало известно о появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

В ВСУ сообщили появлении танков Leopard на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении появились немецкие танки Leopard. Об этом со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает издание «Настоящее время» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам украинских военных, пока немецкие бронемашины используют ограниченно из-за высокой активности российских беспилотников и плотности артиллерийского огня. «Мы напрямую не выезжаем. Мигом выскочили, отработали и ушли, пока так. Прямые штурмовые действия — это пока не к нам», — сказал военнослужащий ВСУ Виталий.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ проводят ротацию и подводят новые силы на краснолиманское направление.