Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 20 октября 2023Мир

Стало известно об опасениях США перед втягиванием Ирана в конфликт с Израилем

Bloomberg: Байден опасается втягивания Ирана в палестино-израильский конфликт

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена втягиванием Ирана и поддерживаемой Тегераном ливанской группировки «Хезболла» в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Байден сосредоточен на уменьшении вероятности открытия второго фронта», — цитирует издание главу МИД Израиля Эли Коэна. По его словам, такой сценарий разрушит всю выстраиваемую Вашингтоном архитектуру безопасности на Ближнем Востоке за время президентства Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Он также сообщил о планах запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      США устроили взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Почему это может быть сигналом для России?

      Затонувший 130 лет назад корабль случайно нашли биологи

      Цены на нефть превысили 93 доллара за баррель

      Россиян предупредили о правовой ловушке при покупке одного вида недвижимости

      Массовая драка из-за женщины в центре Петербурга попала на видео

      В Германии отказались навязывать Украине переговоры с Россией

      В Госдуме рассказали о терроризирующих школьников бандах мигрантов

      Ксения Бородина высмеяла свои наряды на фото 20-летней давности

      Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями в фигурном катании

      В Эстонии назвали инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости