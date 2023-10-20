Стало известно об опасениях США перед втягиванием Ирана в конфликт с Израилем

Bloomberg: Байден опасается втягивания Ирана в палестино-израильский конфликт

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена втягиванием Ирана и поддерживаемой Тегераном ливанской группировки «Хезболла» в палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Президент Байден сосредоточен на уменьшении вероятности открытия второго фронта», — цитирует издание главу МИД Израиля Эли Коэна. По его словам, такой сценарий разрушит всю выстраиваемую Вашингтоном архитектуру безопасности на Ближнем Востоке за время президентства Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и Израилю является «разумной инвестицией». Он также сообщил о планах запросить у Конгресса свыше 100 миллиардов долларов. Из них 60 миллиардов предназначены для Украины, 14 миллиардов достанутся Израилю.