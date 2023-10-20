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15:48, 20 октября 2023Экономика

Китай нанес новый удар по производству электромобилей

Китай объявил о введении ограничении на экспорт графита с 1 декабря

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Министерство торговли Китая объявило о введении с 1 декабря ограничений на экспорт графита, который необходим, в том числе для производства аккумуляторов для электромобилей. Об этом говорится на сайте ведомства.

В качестве причины такого решения называется необходимость обеспечения безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок, а также лучшей защиты национальной безопасности и интересов.

До этого Пекин уже вводил отдельные ограничения на экспорт графита, но не слишком серьезные. Также в июле он ограничил экспорт галлия и германия, которые используют в производстве полупроводников и других высокотехнологичных изделий.

По оценкам экспертов, с помощью таких действий Китай отвечает на стремление США ввести ограничения на экспорт высокотехнологичных продуктов. В частности, Вашингтон готов ужесточить доступ китайских компаний к чипам и технологиям.

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Месяц назад Минторг США запретил Китаю использовать американские субсидии для финансирования производства полупроводников. Отдельно под запрет попало проведения совместных исследований и лицензирования технологий, созданных при содействии организаций, которые вызывают обеспокоенность США.

Производство графита в Китае имеет ключевой для мировой промышленности характер, потому что оно отвечает за 90 процентов рынка. Крупнейшими импортерами минерала являются Япония, США, Индия и Южная Корея. До начала конфликта на Украине и введения санкций крупным поставщиком графита также была Россия.

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      Платон Щукин
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