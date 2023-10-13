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18:04, 13 октября 2023Экономика

В США захотели прикрыть Китаю лазейку для доступа к американским чипам

Reuters: власти США хотят закрыть КНР лазейку для доступа к американским чипам

Фото: Michael Kooren / Reuters

Власти США намерены закрыть Китаю лазейку для доступа к американским чипам через иностранных посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Ужесточить действующие ограничения в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) и инструментов для производства полупроводников представители администрации президента США Джо Байдена намерены в ближайшее время, уточнил один из собеседников агентства. Сейчас зарубежные дочерние компании китайских корпораций имеют неограниченный доступ к подобного рода продукции. Власти Соединенных Штатов опасаются, что американские чипы могут быть легко ввезены контрабандой в КНР. По этой причине они намерены прикрыть такой канал доступа к собственным технологиям для китайских пользователей.

О планах властей США сделать новый шаг в «войне чипов» с Китаем Reuters сообщало еще в начале октября. Тогда собеседники агентства заявили о намерении представителей Белого дома ужесточить ограничения на вывоз в КНР чипов и технологий для производства микросхем. Утверждалось, что новые меры могут вступить в силу в октябре 2023 года и включить в себя запрет на доступ к большему количеству технологий для производства микросхем, а также закрытие возможных каналов доставки подобной продукции в Китай через третьи страны.

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Торговое противостояние США и КНР продолжается с первой половины октября 2022 года. Тогда американские власти ввели расширенный контроль за экспортом в азиатскую страну чипов и технологий для производства микросхем. Китай ответил ограничениями на вывоз из страны редкоземельных металлов, которые используются западными странами для создания чипов.

В сентябре 2023 года Reuters сообщило о решении американского Минторга запретить Китаю использовать американские субсидии для финансирования производства полупроводников. Получателей финансовой поддержки обязали не использовать денежные средства для расширения производства в зарубежных странах, включая Китай и Россию. Кроме того, под запрет попало проведение совместных исследований и лицензирования технологий, созданных при содействии организаций, вызывающих обеспокоенность Соединенных Штатов.

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    Анатолий Акулов
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