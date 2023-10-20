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15:58, 20 октября 2023Силовые структуры

Путин увеличил численность Росгвардии

Президент РФ Путин подписал указ об увеличении штата Росгвардии

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии на 197 сотрудников. Документ размещен на портале правовой информации.

Из него следует, что предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы войск национальной гвардии РФ установлена в 2297 сотрудников, в их числе 1615 военнослужащих.

В настоящее время в Росгвардии 2100 сотрудников.

4 августа Путин подписал закон о праве силовых ведомств (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) и организации ведомственной охраны пресекать движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Помимо этого, согласно документу, полномочиями по противодействию беспилотникам наделили сотрудников Государственной фельдъегерской службы и военных из спасательных воинских формирований МЧС России.

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      Любовь Ширижик
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