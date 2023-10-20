Украинские военные попытались закрепиться на островах и левом берегу Днепра

МО РФ: ВСУ безуспешно пытались закрепиться на островах и левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались закрепиться на островах и левом берегу реки Днепр, российские военные сорвали планы ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, Вооруженные силы (ВС) России за неделю смогли уничтожить несколько десятков единиц техники ВСУ при попытке переправиться по воде и захватить плацдарм.

«ВСУ потеряли до 345-ти военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 48 лодок и 38 автомобилей», — подвели в Минобороны итоги недельных боев на этом участке спецоперации.