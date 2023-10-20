В Москве мужчины сожгли флаг Израиля в поддержку Палестины и попали в полицию

В Москве полиция задержала двух мужчин, которые подожгли флаг Израиля

В Москве двое мужчин с флагами Палестины и Азербайджана подожгли государственный символ Израиля, сняли это на видео и попали под полицейскую проверку. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, запись, сделанная в районе торгового центра «Хайвей» на Симферопольском шоссе, была опубликована в соцсетях утром 20 октября. Видео сопровождалось подписью: «Флешмоб по сожжению яхудского флага в поддержку Палестины и азербайджанского народа».

По информации издания, в результате правоохранительные органы задержали двух братьев в возрасте 21 и 19 лет.

Ранее в подмосковных Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в спорткомплекс «Родина». Инцидент попал на видео. На записи видно, что нарушитель попытался скрыться, но его догнал прохожий. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.