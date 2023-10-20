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15:44, 20 октября 2023Моя страна

В Новосибирске пройдет выставка работ в технике желатиново-серебряной печати

В Новосибирске откроется выставка работ в технике желатиново-серебряной печати

Кадр: «РОСФОТО» / YouTube

В Новосибирске в главном здании Краеведческого музея 26 октября откроется выставка «Солнечная каллиграфия», на которой будут представлены работы в технике желатиново-серебряной печати. Об этом сообщается на сайте музея.

Автор работ — арт-фотограф Эдуард Левен. Свой творческий путь он начинал с классической аналоговой фотографии, однако теперь применяет и традиционные, и цифровые технологии. Для данной выставки он исследовал блики на воде.

«Многочисленные съемки бликов солнца на воде с длинной выдержкой стали для меня открытием и визуализацией нарисованных светом непредсказуемых и изысканных линий-треков. При малейшем усилении ветра они превращались в буйную мощь первозданного Хаоса. Эта бесконечная игра солнца, воды и ветра опьяняла и как будто рассказывала на неизвестном языке разные истории о мире, ушедших богах и людях», — говорит автор о своем проекте.

На выставке будет представлено 28 маленьких фотографий в желатиново-серебряной печати, а также 16 больших работ в технике цифровой печати.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке открылась выставка профессиональных художников-анималистов, изобразивших тигров и леопардов. Многие картины были вдохновлены снимками реальных животных из национального парка «Земля леопарда».

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      Сергей Истомин
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