В Приморье открылась выставка художественных работ «Пятнистые и полосатые»

Во Владивостоке открылась выставка картин, посвященная леопардам и тиграм

Посетители холла корпуса «Кванториум» Дворца детского творчества «Юность» во Владивостоке смогут увидеть тигров и леопардов, изображенных профессиональными художниками-анималистами России. Об этом сообщает KP.RU.

Выставку «Пятнистые и полосатые» в столице Приморья открыли дирекция заповедников «Земля леопарда» и Международный союз художников анималистов. Отмечается, что герои всех работ, выполненных в разных жанрах, — большие кошки Приморья. Всего в экспозиции представлено 14 полотен.

«Эта выставка — первое художественное собрание картин профессионального уровня, посвященное "Земле леопарда". Многие картины были вдохновлены изображениями реальных животных из национального парка. Существует множество прекрасных фотографий, но именно такое искусство способно передать настроение и создать глубокий образ живого существа и мест его обитания. Поэтому мы уверены, что выставка будет интересна каждому — независимо от того, бывал ли он на "Земле леопарда" или нет», — высказалась на открытии экспозиции заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и международному сотрудничеству Мария Окулова.

Бесплатная экспозиция будет работать до середины ноября.

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