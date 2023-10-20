Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:34, 20 октября 2023Силовые структуры

В поезде на границе с Китаем обнаружили опасный радиоактивный груз

В поезде на границе с Китаем задержали опасный груз радиоактивного циркония

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В поезде на территории Хабаровского края, граничащего с Китаем, обнаружили груз радиоактивного циркония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, контейнер с цирконием прибыл в Россию на обычном поезде. После этого груз переместили на состав, который следовал из Приморского края в Екатеринбург и остановился на станции «Хабаровск-2». В тупике станции на один из контейнеров сработал специальный прибор — он показал, что его радиационный фон в пять раз выше нормы. Это заметили сотрудники во время плановой проверки.

Сейчас груз с цирконием находится под усиленной охраной. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее ФСБ показала видео с подозреваемыми, которые пытались вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Lada, Aurus, УАЗ и Haval. На какие машины пересадят российских чиновников?

      Звезда шоу «Пацанки» рассказала о жизни после проекта

      Российская пенсионерка отдала аферистам 23 миллиона рублей и потеряла квартиру

      Российский врач раскрыла причины появления седины у мужчин в раннем возрасте

      ЦАХАЛ обвинил Грету Тунберг в поддержке терроризма

      Канада столкнулась с проблемой при попытке заместить российскую нефть

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Бритни Спирс раскрыла подробности об аборте от Тимберлейка

      В поезде на границе с Китаем обнаружили опасный радиоактивный груз

      Соратник Илона Маска оказался информатором спецслужб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости