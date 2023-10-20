В поезде на границе с Китаем обнаружили опасный радиоактивный груз

В поезде на границе с Китаем задержали опасный груз радиоактивного циркония

В поезде на территории Хабаровского края, граничащего с Китаем, обнаружили груз радиоактивного циркония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, контейнер с цирконием прибыл в Россию на обычном поезде. После этого груз переместили на состав, который следовал из Приморского края в Екатеринбург и остановился на станции «Хабаровск-2». В тупике станции на один из контейнеров сработал специальный прибор — он показал, что его радиационный фон в пять раз выше нормы. Это заметили сотрудники во время плановой проверки.

Сейчас груз с цирконием находится под усиленной охраной. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее ФСБ показала видео с подозреваемыми, которые пытались вывезти из России один килограмм радиоактивного цезия-137.