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15:49, 20 октября 2023Экономика

В России начали производить камни для керлинга

В Карелии начали производить камни для керлинга на замену канадским

Фото: Joe Toth / Globallookpress.com

Производители из Карелии представили на форуме «Россия — спортивная держава» камни для керлинга собственного производства, которые после тестирования образцов планируется запустить в серию. О новинке импортозамещения рассказал в своем Telegram-канале глава региона Артур Парфенчиков.

По словам руководителя, раньше такие камни производили только в Канаде из шотландского гранита, теперь же их начали делать из гранита, добытого в Питкярантском районе и обработанного в местном технопарке «Южная промзона». Парфенчиков отметил, что Федерация керлинга уже поддержала эти начинания и пообещал начать масштабное производство.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с с 19 по 22 октября. Выступая на нем, президент России Владимир Путин призвал к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом 70 процентов россиян.

Также глава государства обратил внимание на ситуацию с переходами юных хоккеистов из российских в зарубежные клубы. «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу», — высказался Путин.

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      Дмитрий Воронин
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