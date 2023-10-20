Российский учитель грубо вытолкал школьника с урока и попал на видео

В кемеровской школе конфликт учителя и ученика на уроке истории сняли на видео

В Кемерово учитель грубо выгнал школьника с урока и попал на видео. Кадры очевидцев публикует телеканал «360».

Инцидент произошел на уроке истории в школе №16. На записи, сделанной учащимися, видно, как педагог хватает сидящего за партой подростка и выталкивает его за дверь. Все это сопровождается фразами «Ты что, не понял?» и «Ты что, сюда в бар пришел?». Школьник, в свою очередь, нецензурно выражается и называет историка придурком.

По данным «360», конфликт произошел из-за того, что ученик не отключил звук на телефоне и мешал остальным постоянными уведомлениями, что и разозлило учителя. Самого мальчика же охарактеризовали нам как задиру.

В учебном заведении не стали ничего комментировать, отметив, что руководство в курсе ситуации.

Ранее в сети появилось видео, на котором в одной из школ Кабардино-Балкарской Республики учительница избила ребенка во время урока.