В США указали на серьезный удар по Киеву от продвижения российских войск

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: продвижение российских войск серьезно ударит по Киеву

Продвижение российских войск проходит на фоне накапливающихся проблем Киева и серьезно ударит по нему. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон YouTube-каналу Judging Freedom.

«Западная помощь, представляющая собой критически важный фактор, будет идти на спад. Пока есть ее слабенький поток, они пытаются так или иначе держаться. Но это не остановит продвижения русских», — отметил аналитик.

Ранее он заявил, что большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен русским солдатам из-за неблагоприятных условий на фронте. Также Джонсон высказал предположение, что без западной помощи Украина «продержится, наверное, не больше нескольких недель»