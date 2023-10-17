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10:18, 17 октября 2023Мир

В США заявили о сдающихся в русский плен украинцах

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: большое число военных ВСУ сдаются в плен русским

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Большое число военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен русским солдатам из-за неблагоприятных условий на фронте. Об этом высказался экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Русские берут в плен значительное количество украинцев, и еще одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено», — заявил эксперт, не называя ни одного конкретного подразделения.

Также Джонсон высказал предположение, что без западной помощи Украина «продержится, наверное, не больше нескольких недель», поэтому поддержка Киева со стороны иностранных союзников становится еще более важной.

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не скрывает осознания, что Киев постепенно теряет поддержку США и Европы. Он подчеркнул, что Зеленский отмечает наличие серьезных проблем у Запада, не способного вести наступательные действия в военных конфликтах.

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    Виктория Кондратьева
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