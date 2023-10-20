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22:03, 20 октября 2023Мир

В США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае

Экс-агент ЦРУ Макговерн высоко оценил речь Путина на пресс-конференции в Китае
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works высоко оценил выступление президента России Владимира Путина на пресс-конференции в Китае.

«Около часа, без заметок, никакой лжи, вдумчивые ответы на целый ряд вопросов, включая как отношения с Китаем, так и ситуацию вокруг Украины», — сказал он.

По словам Макговерна, такую манеру выступлений можно назвать типичной для российского лидера. Он также добавил, что речь главы Росии была достаточно содержательной.

18 октября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Во время встречи лидер Китая назвал президента России своим давним другом. «Уважаемый президент Путин, мой давний друг, приветствуем ваше участие в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс — один путь"», — сказал китайский лидер.

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      Марина Совина
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