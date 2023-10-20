Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:16, 20 октября 2023Мир

В США допустили взятие российскими войсками Одессы

Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ возьмет Харьков и Одессу при необходимости

Фото: Peter Dench / Getty Images

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight допустил, что Россия в случае необходимости возьмет под контроль Харьков и Одессу, если Запад не пойдет на переговоры по Украине.

«Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — отметил он.

При этом Макгрегор отметил, что президент России Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальном расширении страны в ходе спецоперации, а также не планировал «идти до польской границы». Пока США и Европа отказываются от переговоров с Москвой, Кремль вынужден принимать решения о дальнейшем продвижении войск, заключил полковник.

Ранее Путин заявил, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Глава государства подчеркнул, что театральные жесты в этом случае не помогут.

В сентябре российский лидер указал, что Вашингтону нужно убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, если США хотят заключения мира.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумали переименовать деревни Шалаву, Вагину и Бухалово. Почему россияне просят оставить все как есть?

      Под Москвой семья с двумя детьми отравилась угарным газом

      Певица Бритни Спирс назвала «переломный момент» в своей жизни

      Таможенники в Эстонии отобрали у прибывших из России туристов две вешалки

      Москвичей согреет «барическая депрессия»

      Джулия Фокс надела корсет с портретом принцессы Дианы и была обругана в сети

      ЕС не стал призывать к прекращению огня на Ближнем Востоке

      Несовершеннолетнего возможного участника азербайджанской мафии отправили в СИЗО

      ЕС высказался об участии в освобождении израильских заложников

      Россиянин попал в больницу с простреленной ногой после рыбалки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости