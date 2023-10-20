Экс-советник Пентагона Макгрегор: РФ возьмет Харьков и Одессу при необходимости

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight допустил, что Россия в случае необходимости возьмет под контроль Харьков и Одессу, если Запад не пойдет на переговоры по Украине.

«Исторически это русские города, они никогда не были частью Украины», — отметил он.

При этом Макгрегор отметил, что президент России Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальном расширении страны в ходе спецоперации, а также не планировал «идти до польской границы». Пока США и Европа отказываются от переговоров с Москвой, Кремль вынужден принимать решения о дальнейшем продвижении войск, заключил полковник.

Ранее Путин заявил, что для мирного переговорного процесса по Украине нужна отмена декрета Киева о запрете переговоров. Глава государства подчеркнул, что театральные жесты в этом случае не помогут.

В сентябре российский лидер указал, что Вашингтону нужно убедить Киев отменить декрет о запрете на переговоры, если США хотят заключения мира.