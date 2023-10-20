В центре Киева военнослужащего ранили ножом

В центре Киева обнаружили военнослужащего с тремя ножевыми ранениями

В центре Киева в ботаническом саду обнаружили военнослужащего с тремя ножевыми ранениями, сейчас его госпитализировали. Об этом сообщила полиция украинской столицы.

Полиция установила, что на военного напали неизвестные и нанесли несколько ударов ножом. Причины случившегося неизвестны.

Нападавшие так и не задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что если на Украине выдадут всем желающим оружие, то там вырастет преступность. При этом ситуацию на фронте для Украины это не улучшит.