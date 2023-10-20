Вяльбе пожаловалась на нехватку ресурсов при подготовке лыжников

Вяльбе пожаловалась на нехватку освещенных трасс, новых лыж и спортивных баз

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пожаловалась на нехватку ресурсов при подготовке спортсменов национальной сборной. Ее слова приводит РИА Новости.

«Нам не хватает инфраструктуры, освещенных трасс практически нет, материально-техническая база очень устарела — начиная от лыж и заканчивая базами», — заявила Вяльбе. Она добавила, что высокая стоимость лыж и экипировки негативно влияет на желание родителей отдавать детей в лыжный спорт.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК.