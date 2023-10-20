В России назвали цель визита Залужного в Авдеевку

Депутат Водолацкий: визитом в Адеевку Залужный пытался поднять боевой дух солдат

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал цель визита главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Авдеевку. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

«Учитывая, что Авдеевку восемь лет (...) делали мощным укрепрайоном, за это время туда было залиты тысячи тонн бетона в опорные пункты, из него делали мощный центр обороны ВСУ, который, по их мнению, невозможно было взять. Однако сегодня на этом направлении массово сдаются украинские солдаты, а иностранные наемники убегают с позиций», — сказал Водолацкий.

По словам парламентария, российские военные берут Авдеевку «в клещи», чтобы «перекрыть туда доступ и вооружения, и других средств обороны».

«Именно поэтому Залужный прибыл туда до момента, пока "клещи" не "захлопнулись", взбодрить своих бойцов, чтобы они не сдавались в плен, держались стойко и мужественно. (...) Цель Залужного именно в том, чтобы поднять боевой дух», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Залужный посетил Авдеевку. Главком ВСУ отметил, что российские войска не оставляют попыток окружить город, активно используя при этом штурмовые подразделения, большое количество бронетехники и задействуя авиацию с артиллерией.

Авдеевка — город к западу от Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С территории этого населенного пункта украинские войска многократно обстреливали Донецк.