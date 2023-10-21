Бывший канцлер Германии призвал ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»

Бывший канцлер ФРГ Шредер призвал ввести в эксплуатацию «Северный поток-2»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью газете Berliner Zeitung.

«Это было бы разумно с точки зрения цен. Оба трубопровода ("Северный поток" и "Северный поток-2" — прим. "Ленты.ру") можно было бы отремонтировать», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной причастности США к взрывам трубопроводов, Шредер сказал, что у него нет такой информации, однако, по его словам, «есть только одна подсказка: [президент США Джо] Байден в начале 2022 года сказал [канцлеру Германии Олафу] Шольцу, что "Северный поток" не может быть принят в эксплуатацию, если Россия нападет на Украину». «Каждый может сделать свои выводы из этого», — резюмировал Шредер.

Также Герхард Шредер выделил несколько пунктов для урегулирования ситуации вокруг Украины. По его мнению, республика не должна пытаться стать членом НАТО. Политик подчеркнул, что Киев не сможет выполнить все условия для этого. Кроме того, он считает необходимым отмену запрета на двуязычие.

В представленном Шредером плане также упоминается и Крым, который он назвал частью истории России.