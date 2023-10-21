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21:00, 21 октября 2023Мир

Бывший канцлер Германии назвал абсурдом страх Запада перед Россией

Бывший канцлер Германии Шредер: Россия не стала бы развязывать войну с НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Страх Запада перед Россией абсурден, потому что РФ не стала бы развязывать войну с НАТО. С таким заявлением в интервью газете Die Berliner Zeitung выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?» — сказал он, добавив, что члены НАТО не должны опасаться российской угрозы.

Шредер призвал западные страны пойти с Москвой на компромисс, а также «совместить поддержку Украины с предложением поговорить с Россией».

Ранее экс-канцлер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.

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      Виктория Кондратьева
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