Бывший канцлер Германии назвал абсурдом страх Запада перед Россией
Бывший канцлер Германии Шредер: Россия не стала бы развязывать войну с НАТОСюжетРоссия и НАТО:
Страх Запада перед Россией абсурден, потому что РФ не стала бы развязывать войну с НАТО. С таким заявлением в интервью газете Die Berliner Zeitung выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
«Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?» — сказал он, добавив, что члены НАТО не должны опасаться российской угрозы.
Шредер призвал западные страны пойти с Москвой на компромисс, а также «совместить поддержку Украины с предложением поговорить с Россией».
Ранее экс-канцлер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.