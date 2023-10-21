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14:04, 21 октября 2023Спорт

«Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче РПЛ

«Факел» вырвал победу у «Оренбурга» в матче 12-го тура РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Факел» на выезде обыграл «Оренбург» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 октября, и завершилась со счетом 2:1. На 35-й минуте Ильнур Альшин вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались благодаря голу Дмитрия Воробьева на 76-й минуте, но в добавленное время воронежцы вырвали победу, отличился Никита Моцпан.

«Факел» набрал 12 очков и находится на 12-м месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками занимает 13-е место.

«Оренбург» в следующем туре 28 октября на выезде сыграет с «Крыльями Советов». «Факел» в тот же день дома примет «Спартак».

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      Алексей Гусев
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