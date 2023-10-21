В ДНР рассказали о продвижении российских военных на фронте

Ян Гагин: российские военные успешно продвигаются по всей линии фронта

Российские военные в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта. Об этом рассказал РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он отметил достаточно серьезный успех на двух направлениях — купянском и артемовском. Также идет продвижение на донецком участке фронта. «Оно не такое быстрое, потому что мы бережем, прежде всего, личный состав и свою технику», — пояснил Гагин.

Советник главы республики добавил, что продвижение войск на этой части фронта сопровождается активной работой российской артиллерии и авиации.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал, что после обострения палестино-израильского конфликта объемы предоставляемой Киеву западной помощи постепенно сократятся.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.