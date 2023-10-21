Стало известно о плане Запада скрыть поражение на Украине

SVT: США воспользуются ситуацией в Газ для сокрытия поражения на Украине

США могут воспользоваться обострением арабо-израильского конфликта, чтобы скрыть поражение на Украине. Об этом написало издание SVT.

Журналисты подчеркнули, что все внимание СМИ сейчас сконцентрировано на происходящем в Израиле, а не на Украине. «И кое-кому это очень на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом», — отмечается в публикации.

Авторы статьи предположили, что ситуация на Ближнем Востоке будет оставаться в центре внимания, поскольку кризис может усугубиться. На фоне этого у США и НАТО возникает потребность в перераспределении ресурсов. По мнению журналистов, отказ от поддержки Киева будет более простительным, если представить его как необходимость. «Фактически это уже и произошло», — заключили они.

19 октября американский президент Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю на 61,3 миллиарда долларов.