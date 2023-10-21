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17:21, 21 октября 2023Бывший СССР

Горожанин разорвал флаг Украины в центре Одессы

В Одессе пьяный мужчина разорвал украинский флаг

Фото: Alice Kotlyarenko / Unsplash

Пьяный горожанин в центре Одессы прилюдно разорвал флаг Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По словам очевидцев, мужчину заинтересовал государственный флаг Украины, установленный на фасаде дома. Он начал дергать и тянуть флаг, пока не разорвал его. Прохожие сообщили об инциденте полиции, после чего подозреваемого задержали.

За надругательство над украинским флагом мужчине грозит штраф, арест на срок до полугода или лишение свободы на три года.

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В конце сентября в подмосковных Химках пьяный мужчина поджег российский флаг у входа в спорткомплекс (СК) «Родина». Поджигателем оказался ранее судимый 26-летний уроженец Калужской области, ему грозит до 5 лет тюрьмы по 213 статье УК России («Хулиганство»).

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      Александра Лисица
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