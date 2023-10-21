ХАМАС заявил об отклонении Израилем предложения отпустить еще двоих заложников

ХАМАС заявил, что хотел отпустить еще двух заложников, но Израиль отказался

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что хотело отпустить еще двух заложников по гуманитарным причинам, однако Израиль отклонил это предложение, передает РИА Новости.

«Вчера вечером мы уведомили катарских братьев, что мы освободим Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц по гуманитарным причинам, без каких-либо условий», — говорится в заявлении движения.

В ХАМАС отметили, что Израиль отказался от освобождения заложников. Причины подобного решения не уточняются.

20 октября представитель ХАМАС Абу Обейда заявил, что бригады «Аль-Кассам» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) освободили двух гражданок США, мать и ее дочь при посредничестве Катара.

В тот же день правительство Израиля подтвердило освобождение Джудит Тай Раанан и Натали Шошана Раанан, которые были похищены в кибуце Нахаль-Оз во время атаки 7 октября.