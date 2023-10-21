MWM: США могут вынудить Украину сесть за стол переговоров из-за Израиля

США могут использовать обострение арабо-израильского конфликта, чтобы «сохранить лицо» на Украине, заставив Киев начать мирные переговоры с Россией. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Поскольку Украина все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо: они смогут сократить инвестиции и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в материале.

Издание указывает, что, по словам официальных лиц, снаряды могут быть отправлены в Израиль уже в ближайшие недели.

В то же самое время, говорится в материале, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже несколько месяцев не способны прийти в себя после неудачных попыток провести наступление, потеряв при этом десятки тысяч своих солдат.

Недостаток вооружений давно является проблемой для ВСУ, отмечается в статье. При этом российская оборонная промышленность серьезно нарастила производство боеприпасов для ряда ключевых боевых систем.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожили практически всю технику ВСУ. Он подчеркнул, что западные СМИ говорят неправду о ситуации на линии боевого соприкосновения.