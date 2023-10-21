«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 0:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 12 матчей «Локомотив» располагается на третьем месте, имея в активе 20 очков. «Динамо» находится на шестом месте, набрав 18 очков. Лидирует «Краснодар» с 27 очками.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом» 28 октября. «Динамо» днем позднее примет екатеринбургский «Урал».