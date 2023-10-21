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19:40, 21 октября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении инфраструктуры

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект (...) В других общинах области было спокойно», — сообщил он. При этом Лукашук не уточнил, какой именно объект пострадал.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о защите объектов критической инфраструктуры в стране. Украинскому правительству было предписано в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны (ПВО) и сформировать резервы оборудования и запчастей для оперативного ремонта.

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      Варвара Кошечкина
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