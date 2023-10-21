На Украине заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект (...) В других общинах области было спокойно», — сообщил он. При этом Лукашук не уточнил, какой именно объект пострадал.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики о защите объектов критической инфраструктуры в стране. Украинскому правительству было предписано в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп противовоздушной обороны (ПВО) и сформировать резервы оборудования и запчастей для оперативного ремонта.