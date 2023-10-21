Росводоканал назвал самые неожиданные находки в канализации

В Росводоканале рассказали о найденных в канализации самоваре и рогах лося

Иногда кажется, что в городской канализации можно обнаружить все, что угодно, признался заместитель главного инженера по производственному обслуживанию «Росводоканал Воронеж» Александр Потапов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые неожиданные находки.

По словам специалиста, среди нечистот коммунальщикам встречались деловой портфель, лестница, лосиные рога. Также в засорах они находили раму от мопеда, 50 зажигалок, детский конструктор. Однажды в Воронеже выловили телефон-автомат и телевизионную антенну, сообщил инженер. В Тюмени — одну ласту и противогаз. Архангельск удивил телевизором, принтером и лопатой.

Находки из канализации предоставлено пресс-службой Росводоканала

«Бывает, случается что-то вроде поветрия, когда вдруг в одном городе мы начинаем вылавливать однотипные предметы. Например, в Южно-Сахалинске стало "модно" отправлять в унитаз мобильные телефоны и нижнее белье. Их наши специалисты находят чаще всего при засорах», — высказался Потапов.

Особенно поражают, по словам собеседника «Ленты.ру», «сливы» в особо крупных размерах. Он припомнил находки в виде холодильника и автомобильных колес. В Омске как-то обнаружили большое бревно, которое сильно разбухло от влаги. Чтобы его достать, пришлось распиливать по частям.

Находки из канализации предоставлено пресс-службой Росводоканала

Потапов признался, что для коммунальщиков почти всегда загадка, как крупногабаритные предметы оказываются в канализации, так как канализационные люки тяжелые, а отверстия довольно узкие.

«Есть у нас и своя "антикварная" коллекция. В Тюмени бригада обнаружила самовар 1971-го года выпуска и чугунный сливной бачок 60-х годов. Скорее всего, они там оказались не так давно. А вот три советские черные каски с надписью "Труд" точно провели на дне несколько десятилетий. Одна не выдержала и сломалась, а две другие благополучно пережили извлечение и стали звездами нашей коллекции находок», — поведал Потапов.

В Липецке же, по его словам, есть дом-рекордсмен. Особенных находок там нет, канализация забивается стандартными вещами — пакетами, очистками, средствами гигиены, — но с поразительной регулярностью. «Несмотря на возникающие проблемы, жильцы упорно продолжают не выносить мусор, а отправлять его в унитаз, как будто на спор. Засоры их не останавливают», — высказался коммунальщик.

Находки из канализации предоставлено пресс-службой Росводоканала

«Самое удивительное в нашей работе — это даже не находки, а цифры. Если мы достаем тряпки, то это, например, 60 тонн. Всего за три недели и из одной трубы. Вывозим — самосвалами. "Намываем" — кубометрами. И в каждом городе мы устраняем от трех до пяти тысяч засоров. Каждый месяц», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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