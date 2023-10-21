Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 21 октября 2023Мир

Названо число арестованных израильскими силовиками палестинцев

Силовики Израиля арестовали более тысячи палестинцев после эскалации конфликта

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израильские силовики арестовали более одной тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта. Такое число назвала неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных, пишет РИА Новости.

«Число арестов с седьмого октября достигло более 1070», — говорится в заявлении НПО. По данным комитета, кампании по арестам на Западном берегу — самые масштабные за последние годы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости

Соловьев уволил Сатановского после его слов о Захаровой

Названо лучшее время суток для употребления пельменей

Названы самые дорогие футбольные вратари мира

В Совфеде заявили о смещении приоритетов США с Украины на Израиль

Президент Египта объяснил закрытие КПП на границе с сектором Газа

Названо число арестованных израильскими силовиками палестинцев

Мерил Стрип рассталась с мужем после 45 лет брака

Число пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль превысило пять тысяч

В центре Москвы столкнулись шесть автомобилей

В ВСУ пожаловались на «сложную тактику очень смешанных атак» российских войск

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости