Названо число арестованных израильскими силовиками палестинцев

Силовики Израиля арестовали более тысячи палестинцев после эскалации конфликта

Израильские силовики арестовали более одной тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта. Такое число назвала неправительственная организация Комитет по делам палестинских заключенных, пишет РИА Новости.

«Число арестов с седьмого октября достигло более 1070», — говорится в заявлении НПО. По данным комитета, кампании по арестам на Западном берегу — самые масштабные за последние годы.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.