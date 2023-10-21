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03:00, 21 октября 2023Среда обитания

Названы способы сбить цену за недвижимость

Эксперт по недвижимости Тумин: торгуясь, можно сбить цену на 3-5 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Если правильно и аргументированно торговаться, можно снизить цену на недвижимость на 3-5 процентов, а в отдельных, особо удачных случаях – даже больше, рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Способы сбить цену на недвижимость он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, главное правило — вести торг аргументированно, вежливо и не начинать с порога. Он также перечислил основные принципы торгов. Для начала стоит проверить факты. «Если заявленный метраж отличается от паспортного, в объявлении написано, что "до метро 15 минут на машине", но по утрам там хронические пробки, в квартире есть неузаконенные перепланировки — все это поводы для торга», — сообщил он.

Кроме того, необходимо оценить рыночную ситуацию. Тумин рекомендовал найти аналогичные по метражу, планировке и состоянию квартиры в том же районе и посчитать среднюю цену. «Если цена выбранного вами лота выше, а особых причин (хороший ремонт, более выгодное расположение, дорогая техника) нет — можно попытаться сбить цену. Также если сделка совершается в кризис или если квартира больше полугода не может продаться — это тоже повод для торга», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Отдельно стоит продумать наполнение квартиры мебелью и бытовой техникой. «Можно попросить хозяина забрать ее и сделать скидку примерно на эту сумму. Или же продать все ненужное самому после сделки, так вы тоже "отобьете" часть суммы», — рассказал эксперт.

Еще один принцип – учитывать объективные минусы. Так, первый и последний этажи хуже, чем остальные. Дом без лифта или с одним маленьким лифтом хуже, чем дом с двумя лифтами. Трамвай под окнами хуже, чем трамвай через дом. «На цене могут сказаться также наличие балкона, состояние подъезда, соседский контингент, близость к неблагополучным локациям, промзонам, овощебазам, диспансерам, детским домам, режимным объектам», — поделился Тумин.

Ранее эксперты назвали главные ошибки при размещении объявления о продаже недвижимости. Они отметили, что важнейшим элементом рекламы жилья является наличие фотографий, а его описание должно быть сухим и информативным.

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      Екатерина Смирная
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