Байден заявил о способности США построить новый миропорядок

Байден: человечеству нужен новый мировой порядок, который способны построить США

Человечеству нужен новый мировой порядок, который способны построить США. С таким заявлением на предвыборном мероприятии выступил американский президент Джо Байден, его цитирует РИА Новости.

«Нужен новый мировой порядок», — сказал глава Белого дома, отметив, что американцы способны «объединить мир так, как этого никогда не было раньше» в случае, если будут «достаточно дерзки и уверены в себе».

По словам Байдена, новый миропорядок «расширит перспективы мира, а не уменьшит их».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай самой острой угрозой миропорядку. Он добавил, что Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий.

В 2017 году Байден, будучи на тот момент вице-президентом США, назвал Россию главной угрозой мировому либеральному порядку. По его мнению, Москва использует все возможности для того, чтобы «развалить европейский проект, испытать на прочность страны Запада, и хочет вернуться к политике разделения сфер влияния».