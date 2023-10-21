В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли 29 человек

WAFA: в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли 29 человек

В результате налетов авиации Израиля на сектор Газа вечером в субботу, 21 октября, погибли 29 человек. Об этом сообщает агентство WAFA.

Как уточнили журналисты, в ходе налетов Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля десятки человек получили ранения. «29 граждан погибли и десятки получили ранения в результате серии налетов оккупационной военной авиации», — говорится в публикации.

Как указали журналисты, при бомбардировке жилых домов люди погибали целыми семьями. Кроме того, удар был нанесен по ресторану на рынке лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газы.

Утром 7 октября израильская армия заявила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе.